影／愛迪達「踢到」鐵板！無人機秀出鞋子「踢」衛城 希臘政府氣炸提告

每日郵報報導，德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）近日一場無人機飛行廣告意外惹怒希臘人，當時多架發光無人機在雅典上空排出運動鞋圖案後做出「踢向」衛城的動作，引發當地民眾嚴重反彈甚至揚言抵制，希臘政府甚至大動作提告違反保護文物法律。

聯合國教科文組織指定的世界文化遺產「衛城」（Acropolis）位於雅典市中心，許多古代神廟與建築遺址坐落其中，包含建於西元前432年的帕德嫩神殿（Parthenon Temple），用於祭祀智慧女神雅典娜，是希臘黃金時代的象徵，更是全球最受歡迎的文化遺址之一。

根據目擊畫面，當時愛迪達用發光無人機排列出運動鞋的圖案，並呈現出鞋子「踢向」衛城的畫面。社群媒體上流傳的照片也顯示，無人機拼出愛迪達標誌，以及「Feel Fast」（感受速度）等廣告字樣。

希臘文化部長曼多尼（Lina Mendoni）16日受訪指出，這場未經文化部核准的無人機表演，擅自將神聖遺址用於商業目的，已違反希臘保護文物的法律。另外，希臘文化部也正在調查這場演出是否經過正當授權程序。

她強調，根據希臘憲法，「保護自然與文化環境是國家的義務，也是每位公民的權利」，而現行文資保護的主要法源為《第3028/2002號文化遺產保護法》。

曼多尼說：「這看來像是愛迪達的鞋子踢向衛城，我們已對相關負責人提起訴訟。」

此事也引發雅典居民強烈反彈，許多人網上抨擊這場表演不尊重文化且毫無美感，甚至呼籲抵制愛迪達。他們怒斥「居然拿神聖的衛城來賣鞋子」、「這應該違法了」、「根本不尊重衛城」。

還有一則留言則諷刺：「讓鞋子漂浮在衛城上方，要做到這種程度的文化無感、缺乏創意又唯利是圖，還真是不簡單。」

也有網友難以置信寫道：「把衛城當廣告看板用？愛迪達竟敢在全人類最神聖的遺址上方用無人機投放賣鞋，這不是創新，是赤裸裸的文化破壞。」

對此，愛迪達透過電郵聲明表示：「我們已取得所有必要許可並遵守規定，並未使用衛城的影像作為任何商業或其他用途。」