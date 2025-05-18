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影／墨西哥軍艦撞布魯克林橋！桅杆斷裂20人傷 遊客第一視角竄逃畫面曝
美國有線電視新聞網 （CNN）報導，墨西哥海軍一艘訓練艦17日晚間撞擊紐約布魯克林大橋，造成至少20人受傷，其中3人重傷，根據社群影片可見巨大的桅杆斷裂倒塌，一旁遊客見狀急忙逃跑，場面怵目驚心。
美國紐約17日晚間8時26分左右，墨西哥海軍「夸烏特莫克號航海訓練艦」（ARM Cuauhtémoc）撞上紐約著名的布魯克林大橋，當時軍艦載有277人，主要為訓練學員。
紐約郵報報導，訓練艦上一支高達147英尺（約44.8公尺）的船桅與橋面相撞。目前尚不清楚船隻為何撞上橋梁，但消息人士指出，船上可能一度失去動力，當時帆也沒有張開。
現場畫面顯示，訓練艦上3支用燈光裝飾的船桅陸續撞上布魯克林大橋橋面後一一斷裂，倒塌在甲板上。另有目擊者稱，有人困在船桅上，還有人落水。有關單位現已展開搜救。
德州遊客韋斯特（Elijah West）描述，那艘船正從橋下穿過，甲板上站著一些水手，船桅撞到橋後，有人從船桅上摔了下來。
韋斯特說：「我本來以為他們是想做個小表演，是墨西哥海軍的船。真的太瘋狂了。」他補充說，他和其他人當時正站在橋下，大家都開始往外跑，且他看到有人掛在船桅上。大約五分鐘後，警察的船就迅速趕到。
在布魯克林一側橋下公園的民眾驚慌逃竄，眼看船隻直衝休憩區，人群四散奔逃。影片中可聽到一名目擊者驚呼：「它要撞上來了！」
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