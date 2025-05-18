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澳洲萊納斯宣布生產重稀土 中國以外首家供應商

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導

澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）表示，萊納斯已成為中國以外第一家商業化生產重稀土的企業。稀土用於一系列可再生能源技術。

萊納斯16日發聲明表示，公司在馬來西亞的新廠已經生產氧化鏑（dysprosium oxide），這是首次為客戶提供不是來自中國的供應源。

萊納斯執行長拉卡茲（Amanda Lacaze）表示：「萊納斯目前是中國以外全球唯一商業化生產分離重稀土產品的企業。」

她表示，這是「供應鏈韌性的重要一步，並為客戶提供來自中國以外供應商採購產品的選項」。

萊納斯預計6月將開始生產另一種稀土元素鋱（terbium）。

萊納斯表示，預計價格將反映出市場對中國以外來源稀土的高度需求。

北京已禁止出口可能有助競爭對手的加工技術，並被指控利用國家配額制度來控制稀土供應。

為了削弱中國對稀土市場的主導地位，美國政府同意與萊納斯簽訂價值2.58億美元（約新台幣78億元）的合約，在德州建造一座新煉製廠。

萊納斯營運位於西澳州（Western Australia）的威爾德山（Mount Weld）稀土礦，以及在馬來西亞的加工廠。

客戶 稀土 馬來西亞

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