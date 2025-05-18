2直升機芬蘭上空相撞 5人罹難
兩架直升機今天在芬蘭西南部埃烏拉機場（Eura Airport）附近一處林木茂盛的上空相撞，警方表示造成5人喪生。
路透社報導，警方表示，這起半空相撞事件發生在正午過後不久，地點鄰近城鎮考杜亞（Kauttua），事發後機體殘骸散落至地面。
國家調查局的席瑞拉（Johannes Siirila）說：「今天在埃烏拉機場附近的直升機事故造成5人喪生。」
警方說，根據飛行計畫，其中1架直升機有2人，另1架有3人。警方還說兩架直升機登記的國籍都在芬蘭境外。根據愛沙尼亞公共廣播（Estonian Public Broadcasting）說法，1架在愛沙尼亞，1架是奧地利。
法新社報導，兩架直升機是從愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）起飛，目的地是距離他們墜機地點幾公里外的皮卡耶爾維（Piikajarvi）。
據媒體報導，機上載的是商人。
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