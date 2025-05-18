以色列擴大加薩攻勢 新一波空襲至少10死
以色列軍方今天擴大針對加薩走廊的行動，以擊敗巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）為目標。加薩救援人員通報，以色列的新一輪空襲造成至少10人死亡。
法新社報導，以軍升級行動之際，國際社會正日益關切加薩（Gaza Strip）人道危機；在以色列封鎖援助的情況下，加薩局勢日益惡化。
加薩僅存數家仍在運作的醫院之一警告，由於物資短缺，加上周遭遇襲造成的損害，這家醫院已無法再為重傷患者提供治療。
以軍表示，新行動是「擴大加薩地區戰事的一部分，目的是實現戰爭所有目標，包括讓人質獲釋和擊敗哈瑪斯」。
以國當局表示，軍方已「發動大規模攻擊並調動部隊，控制加薩走廊部分地區」。
根據加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal），今天上午已將10具遺體送往醫院。以色列昨天發動的空襲至少奪走100條人命。
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