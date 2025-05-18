哈瑪斯：新一輪加薩停火談判正在卡達舉行
巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）官員今天告訴路透社，哈瑪斯與以色列之間的新一輪加薩停火談判正在卡達首都杜哈（Doha）舉行。
哈瑪斯領導階層的媒體顧問諾諾（Taher al-Nono）表示，以哈雙方正在「沒有先決條件」的情況下討論所有問題。
諾諾指出，哈瑪斯「願意盡一切努力」協助調解人，確保談判成功，並稱「目前還沒有明確的提議」。
儘管以色列準備擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的攻勢，並尋求加薩部分地區的作戰控制權，但雙方仍在進行談判。
美國總統川普已於16日結束他的中東之行，在達成新的停火協議方面並未取得明顯進展。他也坦言加薩的饑荒危機日益嚴重，目前亟需援助。
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