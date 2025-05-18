川普：願赴大陸會習近平 討論外交政策和經濟議題
美國總統川普表示，他願前往中國大陸會晤習近平，討論外交政策和經濟議題。
在16日播出的福斯新聞專訪中，主持人問川普在圓滿結束訪問中東後，是否願意做更多外交訪問，像跟習近平會談。川普回答「我當然會」，還說美中關係很重要。
節目主持人提到市場樂見大陸坐下來談判時，川普表示，「如果我當時沒跟中國達成這項協議，他們就會崩潰，我們則不會」。
儘管川普表現出有意與習近平接觸，但他仍將自己剛結束對中東的訪問，描述為目的在避免這些國家倒向北京勢力範圍。
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