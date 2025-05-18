以色列擴大對加薩攻勢 聯合國斥「種族清洗」

聯合國人權事務高級專員圖克十七日譴責以色列在加薩走廊發動的最新一波攻擊行動，以及以方似乎企圖永久驅逐當地居民的行徑，並直言已形同「種族清洗」。加薩衛生當局十七日表示，以軍過去廿四小時的空襲，釀成加薩的巴勒斯坦人至少一四六人喪生、許多人受傷。

圖克在聲明中說，「這（對加薩的）新一波轟炸，還有阻擋人道援助（進入），反映出似刻意在加薩推動永久性的人口結構改變，這違反國際法，形同種族清洗」。

圖克並警告，本周（見報為上周）攻勢明顯增強，引發以色列已開始擴大攻勢的疑慮。圖克呼籲必須阻止以色列此一瘋狂行為，包含（對以、哈雙方皆）擁有直接影響力的第三國。

以軍十七日在通訊軟體ＴＧ以阿拉伯語聲明，這波對加薩的最新攻擊是「擴大加薩戰事」的一環，旨在達成一切戰爭目標，包含讓人質獲釋並徹底擊敗哈瑪斯。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯持續兩個月的停火於三月破裂，以色列隨即恢復對加薩的全面封鎖，造成加薩瀕臨饑荒。不過路透十七日引述哈瑪斯官員艾諾諾報導，哈、以當天正在卡達談判，且「並未預設（停火）條件」。