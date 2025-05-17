救金文洙選情 尹錫悅退出國民力量黨

為了吸引中間選民支持，國民力量黨內出現是否開除尹錫悅黨籍或他退黨的爭論。十七日，四月被罷黜的南韓前總統尹錫悅宣布，退出國民力量黨。

尹錫悅同日在社媒臉書寫道，「我今天退出國民力量黨；儘管退黨，但為了守護自由及主權，我將暫時退居二線」。他並呼籲，集中力量支持該黨黨籍總統候選人金文洙。尹錫悅去年十二月突宣布戒嚴，引發南韓國內各層面一連串軒然大波，最終也導致他被國會彈劾，以及憲法法院判決其彈劾案成立，使二○二二年五月才就任的他灰頭土臉地提前下台。

然而根據南韓民調機構韓國蓋洛普十六日發布的最新民調，共同民主黨黨籍總統候選人李在明以百分之五十一的支持率遙遙領先、金文洙百分之廿九排第二、改革新黨黨籍總統候選人李俊錫百分之八。

另在朝野兩大黨的支持度上，共同民主黨為四成八，比韓國蓋洛普上次調查上升六個百分點；國民力量黨則下降四個百分點至三成。

韓媒報導說，由於十八日將舉行此次總統大選的首場官辦電視辯論會，南韓三大電視台ＫＢＳ、ＭＢＣ、ＳＢＳ將進行直播，主要候選人會就經濟政策對全民論述，題目包括「美國總統川普時代的韓國經貿戰略」，因此尹錫悅才選在十七日宣布退黨。