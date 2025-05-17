首度坦承涉以哈衝突！微軟認賣以軍AI 但尚無證據顯示被用於傷害平民

科技巨擘微軟（Microsoft）15日承認，他們在加薩戰爭期間向以色列軍方出售先進的人工智慧（AI）科技和雲端運算服務，並協助尋找和營救以色列人質的相關工作。微軟也說，目前為止還沒有發現證據顯示他們的雲端運算平台Azure和AI科技被用於鎖定或傷害加薩民眾。美聯社報導，微軟在其公司官網公布這篇未署名的部落格貼文，這似乎是該公司首度公開承認深度捲入加薩戰爭。

美聯社的一項調查在約三個月前，就揭露微軟和以色列國防部間緊密夥伴關係的未曾被報導的細節。自2023年10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列以來，以軍軍方對商業AI產品的使用頻率暴增近200倍。美聯社還指出，以軍軍方透過Azure轉錄、翻譯和處理透過大規模監視收集的情報。

美聯社指出，這樣的夥伴關係反映科技公司日益積極向各國軍方出售AI產品，以供各種用途使用，對象包括以色列、烏克蘭和美國。然而，人權團體日益憂心，AI可能有缺陷且容易出錯，卻被用來協助決定攻擊目標，進而導致無辜的人喪生。

微軟15日表示，員工疑慮和媒體報導促使公司啟動內部調查，並雇用外部公司進行「額外事實調查」。但微軟的聲明沒有透露外部公司的名稱和該公司報告的副本。聲明也沒有直接回答關於以軍軍方如何使用微軟科技的多個問題。微軟16日拒絕進一步置評。

微軟在職和前任員工組成團體「No Azure for Apartheid」16日呼籲公司，公開調查報告的完整副本。微軟前員工納斯爾（Hossam Nasr）表示：「顯然，他們發表這項聲明的意圖並非真正解決員工的關切，而是為了進行一場公關活動，粉飾因和以軍軍方間關係而受損的形象。」

除了微軟之外，以軍也和谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、Palantir及其他幾間美國大型科技公司簽訂大量雲端和AI服務合約。