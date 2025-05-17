以色列再度空襲加薩走廊釀146死 疑為地面攻勢做準備

加薩走廊衛生當局今天表示，過去24小時以色列空軍對當地進行的新一波攻擊，已造成至少146名巴勒斯坦人死亡、459人受傷。看來以色列準備在加薩走廊推進新一輪地面攻勢。

路透社報導，以色列15日開始對加薩走廊（Gaza Strip）進行的數波打擊，是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）停火協議今年3月瓦解後，以色列恢復轟炸行動中死傷最慘重的攻勢之一。

位於加薩走廊北部的印尼醫院（Indonesian Hospital）院長蘇爾坦（Marwan Al-Sultan）表示：「午夜至今我們接收了58名殉難者，還有大量受害者仍在瓦礫堆下，醫院內的情況很悲慘。」

以色列軍方今天則說，他們正在進行大規模空襲及動員部隊，這是為了在加薩走廊擴大軍事行動做準備，目的是要讓當地一些區域受到「作戰管制」。

以色列正在執行其「猶太勇士戰車行動」（Operation Gideon's Chariots）初步階段，行動目的據稱是要打敗哈瑪斯、救出以色列人質。

美國總統川普（Donald Trump）昨天結束中東訪問行程，但有關以色列與哈瑪斯能否達成新的停火協議，似乎沒有明顯進展。