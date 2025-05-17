涉嫌從事間諜活動 3名伊朗人遭英國起訴

英國警方今天說，3名伊朗公民涉嫌自2024年8月至2025年2月為伊朗情報機構從事間諜活動，已經遭到起訴。

法新社報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）說，3名嫌犯於5月3日被捕，經過「非常複雜且進展快速的調查」後，3人預定今天稍晚在倫敦法院出庭。

這3名伊朗人分別是39歲的塞帕萬德（Mostafa Sepahvand）、44歲的曼尼希（Farhad Javadi Manesh）和55歲的諾利（Shapoor Qalehali Khani Noori），3人都登記居住在倫敦。

近來的逮捕行動正值英國政府和安全機構對伊朗在英國本土從事敵對或非法活動日益憂心之際。

倫敦都會區警察局反恐指揮部（Counter Terrorism Command）負責人墨菲（Dominic Murphy）說：「這些是根據國家安全法（National Security Act）提出的極嚴重指控，是在經過非常複雜且進展迅速的調查後才得以完成。」

他還說：「自從兩週前這些人被捕以來，幹員一直日以繼夜地工作。」

警方說，3名被告被控在「在2024年8月14日至2025年2月16日期間，從事可能協助外國情報機構的行為」。

警方在聲明中說：「這些指控所涉及的外國國家是伊朗。」