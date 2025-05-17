普亭10月將主持首屆俄羅斯阿拉伯峰會 盼加強多方合作

俄羅斯媒體今天引述克里姆林宮的聲明報導，俄羅斯總統普亭已經邀請阿拉伯聯盟（Arab League）各國領導人和秘書長，參加10月15日舉行的首屆俄阿峰會。

國際傳真社（Interfax）報導引述普亭（Vladimir Putin）在聲明中的談話：「我相信，此會議將有益於進一步加強我們各國間的互利與多方合作，並有助於找到確保中東和北非地區和平、安全及穩定的方法。」

路透社報導，阿拉伯聯盟是由部分中東和非洲國家組成的區域組織，擁有22個成員國，這些成員國承諾在政治、經濟和軍事等方面合作。

俄媒報導普亭10月將主持峰會之前，美國總統川普（Donald Trump）本週前往波斯灣地區進行為期4天的訪問行程。

華府聲稱期間達成多項協議，包括沙烏地阿拉伯承諾向美國投資6000億美元，以及美國跟阿拉伯聯合大公國建立人工智慧（AI）合作關係。