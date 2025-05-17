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以軍加強襲加薩 聯合國人權主管斥：無異於種族清洗

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導
聯合國人權事務高級專員圖克今天譴責以色列急劇升高在加薩走廊攻擊行動，以及其似乎試圖永久性地驅逐當地人口的行為。圖／美聯社
聯合國人權事務高級專員圖克今天譴責以色列急劇升高在加薩走廊攻擊行動，以及其似乎試圖永久性地驅逐當地人口的行為。圖／美聯社

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責以色列急劇升高在加薩走廊（Gaza Strip）攻擊行動，以及其似乎試圖永久性地驅逐當地人口的行為，稱這些行徑已形同「種族清洗」。

法新社報導，圖克在聲明中說：「這新一波轟炸…以及阻斷人道援助，凸顯出似乎有意圖在加薩推動一種永久性的人口結構改變，這違反國際法，形同種族清洗。」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）持續了兩個月的停火在3月破裂，以色列隨後再度全面封鎖加薩；援助機構認為此舉導致糧食嚴重短缺，瀕臨饑荒。

以色列媒體今天報導，以色列軍方已根據政府本月稍早批准奪取加薩的計畫加強攻勢，不過尚未正式宣布擴大行動。

圖克警告，本週的攻擊明顯增強，引發以色列已開始擴大攻勢的疑慮。

圖克說：「我們必須阻止這種瘋狂行為。」他敦促各方阻止這波襲擊，包括有直接影響力的第3方國家。

人權 以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 種族清洗

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