聽新聞
0:00 / 0:00
以軍加強襲加薩 聯合國人權主管斥：無異於種族清洗
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責以色列急劇升高在加薩走廊（Gaza Strip）攻擊行動，以及其似乎試圖永久性地驅逐當地人口的行為，稱這些行徑已形同「種族清洗」。
法新社報導，圖克在聲明中說：「這新一波轟炸…以及阻斷人道援助，凸顯出似乎有意圖在加薩推動一種永久性的人口結構改變，這違反國際法，形同種族清洗。」
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）持續了兩個月的停火在3月破裂，以色列隨後再度全面封鎖加薩；援助機構認為此舉導致糧食嚴重短缺，瀕臨饑荒。
以色列媒體今天報導，以色列軍方已根據政府本月稍早批准奪取加薩的計畫加強攻勢，不過尚未正式宣布擴大行動。
圖克警告，本週的攻擊明顯增強，引發以色列已開始擴大攻勢的疑慮。
圖克說：「我們必須阻止這種瘋狂行為。」他敦促各方阻止這波襲擊，包括有直接影響力的第3方國家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言