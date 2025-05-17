快訊

周末雨神狂轟！17縣市大雨特報 7地大雷雨警報

114會考國文／考題是「模擬考等級」！考生認有難度：碰上文言文題目就累了

偷吃遭求償700萬…科技男開撕 控制狂妻是國中師奪童貞「活在恐懼中」

聽新聞
0:00 / 0:00

首度破例？廣島市擬邀台出席原爆80年和平儀式 長崎市長揭不通知原因

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本長崎市和平公園矗立的和平祈念像，攝於8日。美聯社
日本長崎市和平公園矗立的和平祈念像，攝於8日。美聯社

日本《產經新聞》15日獨家報導，廣島市正考慮今年8月6日舉行的和平紀念儀式，將通知函發給與日本沒有外交關係的台灣。不過，長崎市市長鈴木史朗在16日記者會上表示，該市8月9日和平祈念儀式，不會邀請或通知台灣出席。

《共同社》與長崎文化放送報導，長崎市過去也未曾邀請或通知台灣。鈴木市長在8日的記者會上表示，將依據外務省公布的「駐日外國公館名單」，向所有在日本設有大使館的國家和地區發出「邀請函」，其中包括2022年起未受邀的俄羅斯與白俄羅斯，以及2024年未受邀的以色列。

此外，今年也將首次向包括北韓在內、在聯合國設有代表處的38個國家發送「通知函」，告知儀式相關資訊，讓他們可以列席。

不過，鈴木市長16日的記者會上表示，「台灣不屬於上述任何一類，因此我認為不會被列入對象」，且「現階段沒有變更的計畫」，但留下一定的彈性空間，「未來將視情況再做考量」。

根據先前報導，廣島市預計於本月底前公布和平紀念儀式的舉辦概要，包含通知的對象，4月時則已宣布，將改變過去邀請各國代表出席的做法，改為「通知」將舉辦儀式，由各國自行決定是否參加。通知對象本應為195個在日本設有使館或在聯合國設有代表機構的國家與地區。因台灣有意出席，廣島市正在檢討追加進名單。

廣島 日本 記者會

延伸閱讀

長崎市長不邀台灣參加和平祈念儀式 議員轟可恥

美國支持的加薩援助計畫惹議 聯合國拒絕參與

廣播女神辭世！85歲鈴木美智子「演出中腦出血」療養8個月 不敵老衰離世

有氧體操／我好手出征日本鈴木盃奪佳績

相關新聞

首度破例？廣島市擬邀台出席原爆80年和平儀式 長崎市長揭不通知原因

日本《產經新聞》15日獨家報導，廣島市正考慮今年8月6日舉行的和平紀念儀式，將通知函發給與日本沒有外交關係的台灣。不過，...

美中關係「很重要」 川普稱願意出訪會晤習近平

美國總統川普表示，他願意出訪，與中國大陸國家主席習近平就外交政策和經濟問題進行會談。

德國漢莎航空副機長獨留駕駛艙突病倒 飛機10分鐘無人操控

2024年2月，德國漢莎航空（Lufthansa）一架空中巴士A321飛機從德國法蘭克福飛往西班牙塞維亞途中，獨自在駕駛...

怒控散播印巴衝突「虛假訊息」 印度封鎖2家大陸官媒X帳號

印度官方14日封鎖2家大陸官媒新華社、人民日報旗下《環球時報》英文版（Global Times）的X平台帳號，指控這些帳...

金正恩視察北韓空軍演習 勒令加強備戰

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察北韓空軍演習，並強調需要加強備戰

長崎市長不邀台灣參加和平祈念儀式 議員轟可恥

日本長崎市長鈴木史朗昨天表示，8月9日長崎市舉辦和平祈念儀式，今年按慣例不邀請或通知台灣出席。對此，日本神戶市議員上畠寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。