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怒控散播印巴衝突「虛假訊息」 印度封鎖2家大陸官媒X帳號

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
5月8日，巴基斯坦旁遮普省拉瓦爾品第的印度無人機襲擊現場。圖／新華社
5月8日，巴基斯坦旁遮普省拉瓦爾品第的印度無人機襲擊現場。圖／新華社

印度官方14日封鎖2家大陸官媒新華社、人民日報旗下《環球時報》英文版（Global Times）的X平台帳號，指控這些帳戶最近在印度與巴基斯坦衝突中傳播「虛假訊息」。

南華早報16日稱，Global Times帳號一度在印度已無法訪問，但16日已恢復，但新華社帳號的頁面顯示，應法律要求，該帳號在印度被限制訪問。新華社與環時未對此事件回應置評。

印、巴因克什米爾爭議領土發生多次衝突，本月稍早相互進行多次襲擊，10日宣布停火。雙方都指責對方讓衝突升級，且對於飛彈、砲擊造成的傷亡，均做出未經證實的說法。

南華早報稱，新華社對該衝突報導有限，在其X平台的英文內容僅引用了巴方關於平民傷亡的報告。

《印度時報》（The Times of India）14日指，兩家大陸官媒的X帳號被新德里當局禁止，理由是「傳播未經證實的、關於印度軍隊的說法」。另外，土耳其國家廣播公司的英語部門「TRT World」的X帳號也因「在印度於5月6、7日對恐怖分子營地精確打擊後，傳播錯誤資訊和假新聞」而被限制訪問。

印度駐陸使館先前曾警告媒體，不要在社群媒體上發布未經證實的事實，並表示一些親巴基斯坦的人物正在傳播「毫無根據的說法」、試圖誤導公眾。

該使館7日在X上發文稱，「親愛的《環球時報》，我們建議你在發布這種虛假訊息之前，先核實事實、交叉檢查消息來源。」

該報先前報導，巴基斯坦空軍擊落1架印度戰鬥機。

南華早報分析，大陸和巴基斯坦有長期的「鐵桿兄弟情誼」，還提供許多這次衝突中使用的先進武器，包括據稱擊落了幾架印度飛機的「殲-10」戰鬥機。路透報導，美國消息來源證實，巴方1架「殲-10」擊落了至少1架印度的法製陣風戰鬥機。

因此，中國的民族主義在社群媒體上高漲，還製作影片嘲弄被擊落的印度飛機。然而北京對這場衝突採取謹慎立場，稱「對局勢深表關切」，並敦促其2個鄰國為了地區「和平與穩定」的利益應保持克制。

X 印度 巴基斯坦 新華社 衝突

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