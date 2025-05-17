金正恩視察北韓空軍演習 勒令加強備戰

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察北韓空軍演習，並強調需要加強備戰。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩15日視察北韓空軍第一戰鬥航空師的防空作戰與空襲演習，他要求「全軍所有部隊在備戰方面取得突破」。

韓國統一研究院（Korea Institute for NationalUnification）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）說，北韓國營電視台播出的演習畫面顯示，一架米格-29戰鬥機（MiG-29）發射一枚飛彈，這枚飛彈看似是北韓仿製俄羅斯研發的中遠程空對空飛彈。

本月迄今為止，金正恩已督導一次飛彈試射、視察戰車與彈藥工廠、罕見地訪問俄羅斯駐平壤大使館並重申北韓與俄羅斯的聯盟關係，以及監督戰車實彈演習與特種作戰部隊訓練。

北韓也批評美國國務院將北韓列在未充分配合美國反恐行動的國家名單中。南韓聯合新聞通訊社報導，平壤自1997年起每年都被列在這份名單中。

北韓外務省發言人說：「美國愈是以無謂且無效的惡意行徑挑釁朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名），就愈會加劇兩國之間不可調和的敵對關係。」

「朝鮮民主主義人民共和國將…採取有效且適當的措施，應對美國在各個領域的敵對挑釁行為。」