長崎市長不邀台灣參加和平祈念儀式 議員轟可恥

日本長崎市長鈴木史朗昨天表示，8月9日長崎市舉辦和平祈念儀式，今年按慣例不邀請或通知台灣出席。對此，日本神戶市議員上畠寬弘指出，「可恥至極。看中國臉色者，沒資格談和平」。

長崎市府昨天公布8月9日「長崎原爆之日」將在和平公園舉行和平祈念儀式的概要。今年是長崎被原子彈轟炸80週年，出席儀式者將比去年多300人，總計約2700人。

日本共同通信社報導，長崎市市長鈴木史朗昨天在記者會上表示，「將向在日本設有駐外公館的所有國家與地區發送邀請函，向在聯合國設有代表部（團）的國家發送通知函，台灣不屬於其中任何一種」。不過，他說「今後將視各種情況考慮」。

長崎市府今年考慮對在日本設有駐外公館的157國家及地區、歐盟（EU）發出邀請函；對在聯合國設有代表部（團）的38國發出通知函。

對此，日本神戶市議員上畠寬弘在社群平台X表示，「長崎市長鈴木史朗明言『台灣非受邀對象』。台灣是尊重自由與民主、擁有2300萬國民的獨立國家，且是日本的友好國」；還說「因（台灣）沒參加聯合國，就予以冷落。身為被爆地（被原子彈轟炸之地）的市長，真是可恥至極。看中國臉色者，沒資格談和平」。

日本前眾議員長尾敬在社群平台X表示，「長崎市的和平祈念儀式不發邀請函給台灣，卻要發給北韓？和平祈念儀式邀北韓參加？簡直令人無言。說穿了，是頭腦有問題吧」。

有日本網友表示，「邀請擁核武的北韓出席和平祈念儀式，卻不邀請未擁有核武的台灣。笨蛋會亡國」。

日本產經新聞日前獨家報導，廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式，原本台灣並非被「通知」出席的對象，但鑑於今年是第二次世界大戰結束80週年，也是廣島原爆80週年，廣島市政府傾向通知台灣出席。

報導說，有關對台灣發出通知一事，廣島市府原本僅表示「研議中」，但鑑於今年是原爆80週年，市府認為有必要廣為傳達祈願人類共存共榮的「廣島之心」，因此傾向通知台灣出席。