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聯合國：援助加薩計畫早有 別浪費時間於替代方案

中央社／ 紐約聯合國總部16日綜合外電報導

聯合國援助事務主管佛萊徹今天說，不應再浪費時間於美國所支持的加薩救援物資替代方案上，稱聯合國已有一項行之有效的計畫，16萬個貨板的物資準備立即運入加薩。

路透社報導，以色列已連續第75天阻擋對加薩運送人道救援物資。聯合國人道事務協調廳（OCHA）副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）在聲明中說：「我們要跟提出其他援助分配模式的人說，別浪費時間了。我們已有一項計畫。」

美國總統川普今天稍早說「加薩有很多人正在挨餓」；一個全球飢餓監控機構警告，當地有50萬人面臨飢餓，相當於加薩人口1/4。

以色列指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）竊取救援物資，但哈瑪斯否認。替代援助方案是由獲得美國支持的加薩人道主義基金會（Gaza HumanitarianFoundation）在5月底前開始於加薩工作，但這份由美方所提的替代方案備受批評。

知悉計畫內容的消息人士告訴路透社，加薩人道主義基金會打算與美國民間安全和物流公司合作，將援助運入加薩交給當地所謂的安全中心，之後再由援助團體分發。目前不清楚加薩人道主義基金會將如何獲得資金。

聯合國已表示不會與加薩人道主義基金會合作，因為替代方案的分發計畫不公正、不中立且不獨立。佛萊徹今天發布聯合國恢復向加薩運送援助物資計畫的簡報，稱已有近9000輛卡車準備好進入加薩。

他說：「我們有人力、有分發網絡。我們取得當地社區的信任。我們有自己的援助物資，準備要運送的物資已達16萬個貨板。現在。我們要求迅速、安全且不受阻礙地向有需要的平民發送援助物資。讓我們來吧。」

哈瑪斯 美國 聯合國

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