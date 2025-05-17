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以色列大規模襲擊加薩 軍方稱新攻勢初步階段

中央社／ 耶路撒冷17日綜合外電報導
以色列15日空襲加薩。該畫面攝於2025年5月15日。路透
以色列15日空襲加薩。該畫面攝於2025年5月15日。路透

以色列軍方今天表示，以軍過去一天在加薩走廊（Gaza Strip）發動「大規模襲擊」，這是對加薩展開新攻勢的「初步階段」一環。

法新社報導，以軍在通訊軟體Telegram以阿拉伯語發表聲明說，這波攻擊是「擴大在加薩走廊戰事」的一部分，「目的是達成所有戰爭目標，包括讓人質獲釋以及擊敗哈瑪斯（Hamas）」。

加薩民防局稍早表示，以色列昨天空襲加薩造成100人死亡

以軍發動這波稱為「猶太勇士戰車行動」（Operation Gideon's Chariots）的攻勢，適逢以色列面臨各界施壓，要求解除對加薩援助的全面封鎖，以換取巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯釋放一名美國和以色列雙重國籍人質。

以色列在與哈瑪斯休戰兩個月後，3月18日恢復在加薩的軍事攻勢。哈瑪斯2023年10月突襲以色列，引發以哈戰爭。根據法新社依據官方數字統計，這場突襲造成以方1218人死亡，大多數是平民；251人遭擄為人質，其中57人仍留在加薩，以軍說有34人已身亡。

加薩衛生部表示，自以色列3月18日恢復攻擊以來，已有2985人喪命，使得戰爭死亡總數來到5萬3119人。

以色列媒體昨天報導，儘管尚未正式宣布擴大行動，軍方已根據政府本月稍早批准的計畫加強攻勢。

軍方表示，以軍過去24小時「擊中加薩走廊各地超過150個恐怖目標」。

以色列 哈瑪斯 死亡

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