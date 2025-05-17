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美中關係「很重要」 川普稱願意出訪會晤習近平
美國總統川普表示，他願意出訪，與中國大陸國家主席習近平就外交政策和經濟問題進行會談。
彭博資訊報導，在16日播出的福斯新聞專訪中，當主播問及是否願意在出訪海外期間會晤習近平時，川普回答，「我當然願意」，並補充指出，美中關係「很重要」。
川普12日曾在記者會上表示，他可能會在本周結束前與習近平通話。他指出，美國的關稅措施已導致中國大陸許多工廠關閉，經濟也快撐不下去，因此陸方非常樂見最新的貿易談判有所進展。
儘管川普表現出聯繫習近平的渴望，卻將剛結束的中東之行描述為旨在讓沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國遠離北京的勢力範圍。
川普談到這三個阿拉伯國家時說：「他們原本要靠向中國，讓中國當他們的靠山，但那不會發生生」，並補充指出，這些國家「留在我們陣營中非常重要」。
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