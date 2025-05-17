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德國漢莎航空副機長獨留駕駛艙突病倒 飛機10分鐘無人操控

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國漢莎航空一架空中巴士A321-100飛機從西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。資料照片。路透
德國漢莎航空一架空中巴士A321-100飛機從西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。資料照片。路透

2024年2月，德國漢莎航空（Lufthansa）一架空中巴士A321飛機從德國法蘭克福飛往西班牙塞維亞途中，獨自在駕駛艙內的副機長突然病倒，導致該航班有10分鐘無人駕駛，西班牙調查人員15日發布最終報告，公開事件詳情。

商業內幕報導，該航班搭載超過200人，進入西班牙領空前運作正常。當航程還剩約半個鐘頭時，機長離開駕駛艙前往洗手間。機長告訴調查人員，當時副機長看上去狀況良好。

然而，當機長8分鐘後返回時，卻無法進入駕駛艙，他嘗試輸入駕駛艙門密碼5次未果，期間空服員也試圖透過內部通話系統聯繫副機長，卻無回應。機長隨後啟用緊急進入程序，所幸副機長在定時器結束前恢復意識並自行開門。

據描述，38歲的副機長當時「面色蒼白、大汗淋漓、動作異常」，機長隨即請求協助，並將航班改降最近的馬德里機場，機組人員與一名以乘客身份搭機的醫師則進行急救。

副機長在飛機降落後被送往醫院，並在事後的調查中宣稱自己突然失去意識。調查報告指出，副機長「突然且嚴重失能」是由神經系統疾病引發的癲癇所致。西班牙航空監管部門表示，這種病情難以察覺，只有在症狀當時出現或曾經發作過，才能在體檢中發現。

調查人員建議歐盟航空安全局（EASA）向所有航空公司通報這起事件，讓他們重新評估一名機師被獨自留在駕駛艙的風險。漢莎航空對此事未作出回應。

漢莎航空 航班 西班牙

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