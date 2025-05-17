引用名將李舜臣典故 南韓前總統尹錫悅退黨挺自家總統候選人

韓聯社17日報導，南韓前總統尹錫悅宣布退出國民力量黨，並呼籲選民支持該黨總統候選人金文洙。

尹錫悅在臉書發文表示，他將在今天離開國民力量黨，「雖然退黨，但自己將為捍衛自由與主權『白衣從軍』（백의종군）」。

根據《東亞日報》2004年的一篇專文，「白衣從軍」典故出自朝鮮名將李舜臣。李舜臣曾兩度因冤屈被罷官，但在沒有官職、身穿白衣的平民身分下，仍主動參與軍事行動、為國效力。

尹錫悅強調，應將力量匯聚到金文洙身上，並呼籲選民參加投票，稱每一票將成為守護國家自由與主權、實現國家繁榮的重要力量。

南韓《中央日報》16日報導，在距離總統大選僅剩19天之際，國民力量黨似乎又陷入前總統尹錫悅彈劾案的泥淖，圍繞他是否退黨的爭議正加劇黨內紛爭。總統候選人金文洙日前則被爆出曾與尹錫悅溝通，讓該黨國會議員感嘆，「整個黨還被困在被罷免的前總統的陰影下，寸步難行」。