【專家之眼】南亞空戰霹靂開鋒 時空易位勝負難料

5月7日印巴兩個南亞軍事強權發生空戰，巴基斯坦顯然獲得壓倒性戰績，此等相互交鋒戰果懸殊，讓原本因4月22日克什米爾恐怖攻擊事件所引發緊張情勢頓時降溫。最近各方軍事評論者對於此次空戰，提出諸多解讀分析論斷，但筆者在此預備提出下列數項觀點，以便強調儘管因為本次空戰表現優異大有斬獲，因此多方對於中國大陸軍備產品都給予高度評價，但解放軍與大陸軍工產業卻表現出異常冷靜態度，或許吾人應該就此認識到，就算使用相同或是類似軍備系統與儎臺，但若是時空易位，其實還是會勝負難料。

首先必須提醒，儘管有許多評論認為整個南亞空戰作戰環境相對單純，因此只要將焦點鎖定武器與戰術戰法，就可以提出相當完整論斷；但實際上吾人必須理解到，印巴交鋒區域高山峻嶺密布，許多山脈與複雜地形，其實是會構成防空雷達陣地偵蒐與監控死角與盲區。

因此印巴雙方對於掌握低空目標，都必須長時運用空中預警儎臺，以俯瞰模式掌握與辨識敵方可能運用山谷地形掩護或是以超低空模式，突破防空警戒網，進襲空軍基地、觀通站臺以及防空火力陣地，執行對地打擊任務之空中儎臺。

所以在評估南亞空戰時，必須隨時在腦海中抱持解讀三維空間之作戰環境，而不能隨著巴基斯坦軍方對媒體簡報戰果時，所顯示二維作戰態勢，否則就會錯失作戰環境高度感，錯誤判斷戰況發展經過。

其次必須對比空中目標回跡在空中消失座標點與戰機殘骸被發現地點；吾人假若比對前述資料，其實就會發現某些戰機被擊落高度應當是相當低，而在高空被擊落目標，其機體殘骸就可能飄落至相當距離之外。假若測量被擊落目標殘骸與特定機場跑道頭相對位置，再比對其業已施放起落架，思考自衛式電戰系統在降落返場時是否必須關閉，以免干擾導航信號，勢必有助於重建被擊落目標，當時實際運作樣態，如此將更有助於重建作戰現場態勢。

再者就必須深入思考，具備視距外接戰能力之遠程空對空導彈，目標選擇最優先選項是敵方速度較慢、在較高高度盤旋執勤之預警管制機與加油機，抑或是速度較快機動性靈活，又位於較低高度到處充滿地形干擾雜訊，不利於主動雷達歸向導引系統發揮功能之敵方高性能戰機。

吾人必須認識到，在空戰中其實亦會遵循擒賊先擒王與殲敵先斬首基本理則，因此是否有可能被擊落目標，其實並不是原先所預定殲滅首要選項，而是在預定攻擊目標前方，硬是跑出個不長眼替死鬼，代替原先預備鎖定擊落目標，糊里糊塗反而成為受人矚目重大戰果呢？

此外許多軍事評論者依據巴基斯坦空軍使用中國大陸所出口軍備產品，在空戰中大有斬獲，就武斷推論巴基斯坦師法解放軍能夠有此等表現，因此推論解放軍所具備戰力必然是更上層樓，與其對壘恐怕更是難以討到便宜。更還有繪聲繪影指稱巴基斯坦以徒弟地位，憑藉著遵循解放軍準則，與印度交鋒能夠發揮如此強戰力，解放軍未來面對印度軍隊必然是穩操勝券。

其實就印巴交鋒地區本來就具有其特殊作戰環境，巴基斯坦必然要因地制宜，才能夠適當發揮出中國大陸所產製軍備產品效能，而且說實話，青出於藍而勝於藍可能性確實存在，所以就印巴交戰結果，去推估解放軍所具備戰力，在整個邏輯思維上確實是過度輕率武斷。解放軍未曾高調評論南亞空戰，反而異常沉默，其實就足以證明共軍對於南亞空戰虛心研究認真態度。

西方兵聖克勞賽維茲對於戰爭場景，在其傳世之作《戰爭論》中，以戰爭之霧加以形容其難以理解；確實印巴空戰在表面上大部分場景已經逐漸明朗，但還是有很多謎團待解。但許多自以為是想當然爾推論，勢必還是會繼續誤導眾人。如何從印巴空戰中獲得教訓總結他人經驗，將是各方必須再努力突破之挑戰。

儘管先進武器確實有助於在戰場上獲得勝績，但也千萬不要忘記，戰史之中以劣擊強實例不勝枚舉。當年北越面對美軍懸殊作戰實力優勢，在防空自衛戰鬥中亦創下驚人戰績。因此吾人解讀印巴空戰，確實還要更深入理解其中細節，不宜輕率遽下斷語。