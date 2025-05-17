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郭鳳儀家人遭逮捕 港民運人士退出哥本哈根民主高峰會

中央社／ 斯德哥爾摩17日專電

14日落幕的丹麥哥本哈根民主高峰會原定有一場由流亡各國香港民運人士組織的周邊會議，但因為民運人士郭鳳儀留港家人遭到逮捕，因此幾位重要成員決定退出今年的民主高峰會。

哥本哈根民主高峰會（Copenhagen DemocracySummit）14日落幕，協辦這場周邊會議的Stand withHong Kong歐洲專員Narayan Liu對中央社表示，因為考慮到郭鳳儀家人的狀況，有幾位成員決定不出席會議。周邊會議因為少了這些重要成員，無法照原定計畫進行討論。

香港流亡民運人士郭鳳儀的父親與兄長2日遭香港警方國家安全處逮捕，她的兄長當天獲准保釋，她的父親則被控「企圖處理潛逃者的資金」罪，8日申請保釋被拒。

其中一位選擇不出席的香港民運人士對中央社表示，不出席是因為必須積極追蹤這個案件的發展，並且案件還正在進行中，他不願意對此多做評論。

Stand with Hong Kong的歐洲分部發聲明表示，他們對民運成員因為郭鳳儀的父親遭到不當的逮捕而必須退出哥本哈根民主高峰會感到遺憾。

聲明也表示，這也清楚描繪出香港與中國當局是如何無所不用其極的壓迫海外香港民運人士，讓他們無法完全行使言論自由，也使他們無法有免於壓迫的自由。

而郭鳳儀的家人遭遇的事情也正是許多海外香港人所擔憂的，這讓他們無法暢所欲言。

聲明中強調，Stand with Hong Kong會繼續對這種不正義的逮捕做出抗議，也希望國際社會能夠嚴正的看待香港人所面對的壓迫，並在這個全新且複雜的地緣政治環境中繼續為民主和自由挺身而出。

郭鳳儀在2019年香港「反送中」運動時發起「全球登報眾籌計畫」，在2024年被香港保安局根據維護國家安全條例通緝，被指為危害國家安全罪行的潛逃者。

哥本哈根民主高峰會每年都有香港相關的議題討論或演說，今年的「勇氣獎」（Award for Courage）頒發給黎智英，希望藉此表揚黎智英在人權、民主、自由方面表現出非凡的勇氣。77歲的黎智英目前已經被監禁4年，由其子黎崇恩代替父親出席領獎。

家人 香港 黎智英

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