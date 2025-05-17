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新教宗5月18日舉行就職典禮 梵中路線仍不明朗

中央社／ 羅馬16日專電
新任教宗良十四世。美聯社
新任教宗良十四世。美聯社

教宗良十四世週日舉行就職典禮，他今天首度接見外交團，各界原預期藉此剖析其地緣政治觀點，但抓住各大外媒焦點的，反而是他對性別議題表態，呼籲扶持「以一男一女結合為基礎的家庭」。新教宗對梵中關係路線仍不明朗。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）18日將舉行就職典禮，義大利外媒協會今天邀請美國賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）神學教授法吉歐利（MassimoFaggioli）、資深梵蒂岡評論員艾倫（Elise Allen）座談，解讀良十四世的思維與領導風格。

中央社記者在會中詢問，良十四世對台梵中關係是否可能採取不同路線，例如針對梵中簽署的主教任命協議，中國日前在教宗空窗期間選出兩位主教，讓此一協議更具爭議；此外，教廷與台灣有邦交，中國從不諱言改善梵中關係具政治目的，亦即希望教廷放棄台灣。

法吉歐利回應指出，2018年簽署的梵中協議，在某些國家，特別是美國，現在不只右派反對，左派也反對，前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前受訪時即曾嚴厲批評，她不能理解教廷為何要與中國簽署這樣的協議。

法吉歐利說，梵中協議對教廷當然是個里程碑，他曾描述這個協議或許是「最好的壞主意」（the bestbad idea），如今他仍這樣覺得。

至於梵中協議未來走向，法吉歐利表示，這主要取決於新教宗的想法，及教宗選定的教廷國務院長；但也會受到中國政府作法影響，因為這是雙邊協議，雙邊必須共舞。

亞洲新聞（Asia News）4月29日報導，中國在教宗空窗期，違反梵中協議，選出曾任政協委員的吳建林當上海教區重要職務，以及選出李建林擔任河南新鄉教區主教，李建林是河南省「禁止未成年人參加彌撒」通知書簽署者之一。華爾街日報5月7日發表社論，呼籲新教宗認清梵中協議形同浮士德式的魔鬼交易。

「中國政府已表態，即使在最微妙時刻，即教宗選舉會議召開之際，中國也不擔憂做出任何違反協議的行為。」法吉歐利說，現在美中對峙的話題在酒吧就像超級盃一樣熱門，良十四世作為美國出身教宗，不可能不意識到這個情況，「在幾年前，或許可說只有右派不喜歡梵中協議，現在很多左派都反對，我認為這是教宗要面對的新局面。」

美籍梵蒂岡觀察家艾倫，在良十四世成為教宗前曾與他多次互動。她認為，不能將美中政治與梵中政策混為一談，正因良十四世是美國籍，他會考慮到自己相關言行會不會被賦予更多意義，良十四世會有意識地去思考這個問題。

艾倫分析，要比較看清良十四對中國採取的路線，第一指標是看他對國務院長的安排，是否任命新人選，若沿用過去主導梵中協議的院長帕洛林（PietroParolin），或可推論這就是新教宗選擇的路線。

艾倫表示，目前良十四世暫時留任包括帕洛林的所有教廷官員，至少顯示這是新教宗剛開始的想法，「我認為良十四世目前展現態度是，現在梵中之間已有協議，雖可能被違反，但他不會逕自毀棄協議或退後，會先讓事情保持現狀，再看看情況如何。」

艾倫認為，「我覺得良十四世想一步一步來，他不想操之過急，他想要對話。」梵中關係很複雜，現階段很難斷言新教宗的作法，之後可觀察是否有人事變動再推論。

法吉歐利也認為還需更多觀察時間，他表示，過去梵蒂岡對共產世界或東方政權的外交模式，是根據20世紀歐洲天主教傳統思維，帕洛林是傳統教廷外交政策最傑出的代表，但今日天主教已處在一個截然不同的世界觀，因此未來會如何演變很難預料。

教宗 教廷 良十四世

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