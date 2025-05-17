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阿根廷調整移民政策 收緊居留門檻非公民福利

中央社／ 布宜諾斯艾利斯16日專電

阿根廷政府近日宣布調整多項移民政策，提升外國人申請永久居留與入籍的標準，縮減非公民社會福利，並要求外國人支付部分醫療及教育費用。政府發言人阿多尼表示，這些措施有助加強國家治安，並更有效管理公共資源。

阿多尼（Manuel Adorni）強調新政策保障阿根廷人的安全與公平，將取消無證移民在境內申請合法身分的程序，未來外國人必須事先取得入境許可，否則將面臨遣返。此外，外國人涉罪將加速驅逐並限制入境。他指出，阿根廷「不再成為罪犯落腳的沃土」。

長久以來，阿根廷以寬鬆的移民政策吸引來自玻利維亞、巴拉圭、秘魯與委內瑞拉的大量移民。根據阿根廷政府公告表示，過去20年有170萬無證移民到來，阿根廷是南美地區接納最多外國移民的國家之一，也是南美洲少數開放外國人免費就醫與就學的國家。

阿根廷媒體報導，首都布宜諾斯艾利斯大學醫學院約有24%的學生為外國籍，其中巴西籍學生自2015年至2022年間人數從約4千人數倍增至超過2萬人。學生表示，阿根廷無入學名額限制、無入學考試，加上生活成本低與醫學教育品質高，吸引他們前來留學。

阿根廷長期以來吸引鄰國移民，尤其是政經不穩的委內瑞拉與玻利維亞。近年俄烏戰爭爆發後，也有不少烏克蘭及俄羅斯籍人士移居阿根廷。根據2022年人口普查，外籍人口約193萬人，佔全國總人口的4.2%。

阿根廷上一次嘗試調整移民政策在2017年，由前總統馬克里（Mauricio Macri）推動，現任國家安全部長布爾里奇（Patricia Bullrich）擔任主要推手。但該法令後被法院裁定違憲。米雷伊政府表示，這次政策已充分考慮司法意見，力求符合法律規範。

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