美駐北約大使：下半年將與盟友討論自歐撤軍

中央社／ 愛沙尼亞首都塔林16日綜合外電報導

美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克（MatthewWhitaker）今天表示，美國今年稍晚將與歐洲盟友開始討論減少駐歐美軍事宜。

媒體報導川普政府考慮自歐洲撤軍，惠塔克被問及此事並要求發表評論時，他表示「一切都還沒有確定」。

路透社報導，惠塔克說：「但是我們一旦這樣做，我們將在北約架構下進行這些討論。」

北約峰會6月將在海牙（The Hague）舉行。惠塔克就此議題補充說：「這些討論一定會在峰會後進行，就是在今年稍晚，我們將開始進行對話…我們所有盟友都已準備好。」

惠塔克在愛沙尼亞舉行的安全會議上表示，美國將與盟友討論所有軍隊調動事宜，以避免任何安全漏洞。

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