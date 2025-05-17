以色列空襲葉門港口 威脅攻擊青年運動叛軍領袖
葉門叛軍青年運動（Huthi）近日一再發射飛彈襲擊以色列，以軍今天空襲青年運動占據的兩個港口，並威脅將鎖定叛軍領袖發動攻擊。
法新社報導，美國在英國支持下增強對青年運動控制區域的空襲後，這個由伊朗在背後撐腰的激進團體，本月稍早同意停止攻擊紅海（Red Sea）航行船隻。
儘管青年運動同意暫停攻擊紅海船隻，但仍矢言持續攻擊以色列，本週已對以色列發射3枚飛彈，引發當地多個城市響起空襲警報。
以軍證實攻擊青年運動占據的兩個港口，稱此舉是瓦解恐怖分子基礎設施之所在。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告青年運動領導者，在今天空襲之後，未來還會有更多的攻擊。
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）也警告青年運動領導者，如果持續發射飛彈攻擊以色列，他們將面臨哈瑪斯（Hamas）領導者在加薩（Gaza）遭以色列殺害的相同命運。
卡茲還說：「我們將追捕並剷除青年運動領導人胡提（Abd al-Malek al-Huthi）。」
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