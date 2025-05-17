聽新聞
0:00 / 0:00
阿聯傳要台積設廠 美有國安疑慮
彭博資訊十五日獨家報導，美國總統川普在中東出訪期間簽署一系列人工智慧（ＡＩ）合作協議，卻在其政府內部引發爭議。
川普團隊助沙烏地阿拉伯達成協議，購買輝達與超微數萬顆ＡＩ晶片。消息人士指出，運往阿聯的ＡＩ加速器總數可能逾百萬顆，主要用於與美企有關或由其主導的計畫。
白宮ＡＩ顧問薩克斯正協助主導談判。然而對中態度強硬的美方人士，對他願考慮波斯灣領袖提出的部分建議感到警惕，認為這些提案存在明顯國安風險。知情人士透露，在川普出訪前與阿聯官員會面中，薩克斯對阿聯設立台積電生產基地持開放態度。阿聯一直想擁有台積電先進製程產能，並希望美國政府支持，作為整體晶片合作協議一環。
川普政府內部鷹派官員對此高度警惕，認為台積電在阿聯設廠恐帶來嚴重風險。考量阿聯與中國關係，支持阿聯在本土生產ＡＩ晶片計畫，恐將引發不必要的國安疑慮。目前的中東協議尚未包含台積電設廠內容，但相關討論仍在進行。台積電則婉拒置評。
另外，英國金融時報十五日引述知情人士報導，川普政府計畫將多家中國半導體公司列入出口黑名單，但有官員希望延後發布，以免影響美中促成長期貿易協議的進展。
知情人士說，美國商務部已擬妥一份「實體清單」，包括記憶體大廠長鑫存儲。商務部負責出口管制的工業與安全局已擬定草案，也打算將中芯國際和長江存儲旗下的多家子公司納入清單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言