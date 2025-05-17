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阿聯傳要台積設廠 美有國安疑慮

聯合報／ 編譯周辰陽劉忠勇／綜合報導

彭博資訊十五日獨家報導，美國總統川普中東出訪期間簽署一系列人工智慧（ＡＩ）合作協議，卻在其政府內部引發爭議。

川普團隊助沙烏地阿拉伯達成協議，購買輝達與超微數萬顆ＡＩ晶片。消息人士指出，運往阿聯的ＡＩ加速器總數可能逾百萬顆，主要用於與美企有關或由其主導的計畫。

白宮ＡＩ顧問薩克斯正協助主導談判。然而對中態度強硬的美方人士，對他願考慮波斯灣領袖提出的部分建議感到警惕，認為這些提案存在明顯國安風險。知情人士透露，在川普出訪前與阿聯官員會面中，薩克斯對阿聯設立台積電生產基地持開放態度。阿聯一直想擁有台積電先進製程產能，並希望美國政府支持，作為整體晶片合作協議一環。

川普政府內部鷹派官員對此高度警惕，認為台積電在阿聯設廠恐帶來嚴重風險。考量阿聯與中國關係，支持阿聯在本土生產ＡＩ晶片計畫，恐將引發不必要的國安疑慮。目前的中東協議尚未包含台積電設廠內容，但相關討論仍在進行。台積電則婉拒置評。

另外，英國金融時報十五日引述知情人士報導，川普政府計畫將多家中國半導體公司列入出口黑名單，但有官員希望延後發布，以免影響美中促成長期貿易協議的進展。

知情人士說，美國商務部已擬妥一份「實體清單」，包括記憶體大廠長鑫存儲。商務部負責出口管制的工業與安全局已擬定草案，也打算將中芯國際和長江存儲旗下的多家子公司納入清單。

中東 中芯 半導體 台積電 國安 川普 黑名單

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