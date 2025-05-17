川普抵阿聯協議打造AI園區 黃仁勳現身

美國總統川普的中東三國之行，最後一站到阿拉伯聯合大公國。阿聯總統穆罕默德十五日在首都阿布達比對川普說，希望持續與美國合作，以實現區域和平穩定。

川普前兩站先後為沙烏地阿拉伯與卡達。穆罕默德十五日向川普說，自川普一月回任以來，阿、美長久以來的安全盟友關係如飛躍般成長，希望擴大友誼，讓兩國都受益。川普也對穆罕默德說，堅信彼此關係只會日益緊密又美好。

阿聯三月承諾在美實施一項為期十年、總額一點四兆美元投資框架。阿聯十五日晚與美國簽協議，將在阿聯興建美國以外規模最大ＡＩ園區。美、阿雙方並未透露阿聯資料中心將採用哪些來自輝達或其他公司的ＡＩ晶片，但有消息人士指稱，該協議將讓阿聯能取得更多先進ＡＩ晶片。

輝達執行長黃仁勳十五日現身阿聯首都阿布達比一座宮殿，被拍到與川普及阿聯元首穆罕默德交談。川普同日也宣布，與阿聯達成總值兩千億美元交易，包括阿聯國航「阿提哈德航空」承諾斥資一四五億美元買裝配美國「奇異航太」發動機的廿八架波音七八七和七七七Ｘ飛機。

根據該交易的文件，阿聯全球鋁業將投資開發美國奧克拉荷馬州價值四十億美元的初級鋁冶煉廠計畫，而埃克森美孚公司、西方石油公司和依歐格資源，將與阿布達比國家石油公司合作擴增油氣產量，總值六百億美元。