川普中東簽AI大單 華府論戰

美國總統川普本周出訪中東期間，簽署一系列人工智慧（AI）合作協議，卻傳出在政府內部引發爭議。部分對中國大陸立場強硬的官員愈來愈憂心，這些協議可能將美國國安與經濟利益置於風險中。謠傳已久的台積電（2330）在阿聯設廠計畫，也成最新爭議焦點。

彭博資訊報導，川普團隊已協助沙烏地阿拉伯與多方達成協議，購買輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的數萬顆AI晶片。川普中東行第三站阿聯，15日宣布與阿聯達成總值2,000億美元交易，並協議在AI方面加強合作，將興建美國以外全球最大AI資料中心園區。另有消息指出，阿聯可能向美國採購超過100萬顆AI加速器。

川普中東行的AI成果

但知情官員透露，一些高階政府成員擔心，川普這趟中東行對這些富裕中東國家大開AI晶片閘門，卻未設下足夠防範機制，擔心這些晶片最終將落入大陸手中。有鑑於大陸與波灣地區長期關係，美方正試圖放緩交易進程。

這些官員指出，儘管美方與阿聯及沙國簽署協議中，確實包含禁止陸企取得晶片的「原則性措辭」，但缺乏法律約束力，且細節尚未明確，不宜貿然公布協議內容。

報導還說，白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）正協助主導相關談判。不過對大陸態度強硬的美方人士，對薩克斯願意考慮波斯灣領袖提出的部分建議感到警惕，認為這些提案存在明顯國安風險。

此外，據悉在川普出訪前與阿聯官員的一次會面中，薩克斯對阿聯設立台積電生產基地一事持開放態度。阿聯一直渴望擁有台積電的先進製程產能，並希望美國政府支持此計畫，作為整體晶片合作協議的一部分。

川普政府內部鷹派官員對此高度警惕，認為台積電在阿聯設廠可能帶來嚴重風險。考量阿聯與北京間關係，支持阿聯在本土生產AI晶片，恐引發不必要的國安疑慮。 目前與中東協議尚未包含台積電設廠內容，但討論仍在進行。台積電拒絕置評。

川普15日也脫下皮鞋，進入阿拉伯聯合大公國最大的清真寺參觀，成為罕見造訪海外穆斯林禮拜場所的現任美國總統。