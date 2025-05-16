北約國防支出10年內達GDP5%有共識？魯比歐遭打臉

美國國務卿魯比歐十五日在美國福斯新聞節目「漢尼提」說，在今年北約（ＮＡＴＯ）的荷蘭海牙峰會於六月廿四至廿五日召開前，所有北約成員國「都將同意」未來十年讓國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五的目標。

然而比利時通訊社轉載比利時外長佩瑞弗在廣播頻道受訪的說法，直言百分之五目標太超過，他將在北約會議反對。

魯比歐在前述節目提到，「我可以跟各位說，我們（北約）將在六周後舉行峰會，屆時幾乎所有成員國的國防支出將占ＧＤＰ的百分之二或更高。但更重要的是，許多成員國將超過百分之四，且全部成員國將同意在未來十年達到百分之五的目標」。

德國新外長瓦德福日前才表明，支持川普提出的要求，讓北約成員國調高國防支出占ＧＤＰ百分之五。德國一月曾宣布，去年已達成讓國防支出占ＧＤＰ百分之二的現行北約目標。

政府財政赤字高的比利時是最後一批宣布軍費將占ＧＤＰ百分之二的盟國之一。二月才上台的新內閣已因限縮發放失業補助年限、減少提早退休的福利等旨在降低赤字的政策，引發工會多次發動罷工抗議。

佩瑞弗直言，比利時無法同意設定國防支出占ＧＤＰ百分之五的目標，甚至百分之三點五在短期至中期內也不可行，在二○三四年前達到百分之二點五的目標對比利時較實際。但若今年北約峰會設定的目標仍必須超過百分之二點五，那他希望與西班牙及義大利等盟邦合作促成未來十至十五年內再達標的時間表。

北約祕書長呂特十五日重申當前北約各國同意國防支出占ＧＤＰ百分之二的承諾「明顯不夠」，進一步增加軍費將是六月峰會「可以交付的核心成果」，也會是未來幾年盟邦投入的關鍵領域。

川普與魯比歐均多次提及北約盟國的國防支出應占ＧＤＰ百分之五。不過美國對此持開放態度，例如國防相關領域的基礎建設也可計入。