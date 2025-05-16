越泰升級全面戰略夥伴 深化國防與安全合作

越南和泰國今天將兩國關係升級為全面戰略夥伴。雙方一致同意，將進一步深化政治、國防與安全領域的合作，以及共同打擊網路詐騙與毒品販運。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，應越南總理范明正（Pham Minh Chinh）邀請，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日起訪問越南，這是貝東塔擔任總理後首次赴越南訪問，也是11年後再有泰國總理到訪越南。

范明正與貝東塔今天中午過後一起會見媒體，並在聯合記者會上宣布升級兩國關係。范明正說：「貝東塔此行最重要的成果，兩國一致同意將雙邊關係從戰略夥伴提升為全面戰略夥伴。」

如此一來，泰國成為越南的第13個全面戰略夥伴，也是東南亞國家中繼馬來西亞、印尼、新加坡之後，越南的第4個全面戰略夥伴。

關於雙邊關係升級之後的未來發展方向，范明正表示，越泰一致同意把握時間制定2025至2030階段的全面戰略夥伴關係行動計畫。

首先是，打造永久和平的夥伴關係。雙方一致同意進一步深化政治、國防與安全領域的合作，維護兩國的和平、安全與穩定環境。據此，雙方將加強高層接觸和兩國之間的雙邊合作機制。

與此同時，雙方將研究升級對話機制，促進並擴大在安全、航海安全、打擊跨國犯罪與網路犯罪領域方面的合作。越泰兩國並重申，保證不讓任何一國利用彼此的領土來對抗對方。

貝東塔也提議，雙方在國防安全領域展開更多合作，歡迎雙邊共同打擊網路詐騙與毒品販運，加強分享情報資訊以打擊網路犯罪。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南與泰國在1976年8月建交，雙方在2013年升級為戰略夥伴關係，2026年兩國將慶祝建交50週年。

在東南亞國家協會（ASEAN）成員國中，泰國是越南的最大貿易夥伴，2024年雙邊貿易額超過202億美元、年增6.6%。在泰國的越南社群約10萬人，其中在泰國的越南留學生大約有2000至3000人。

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