美國支持的加薩援助計畫惹議 聯合國拒絕參與
聯合國今天宣布，不會參與美國支持的「加薩人道主義基金會」向加薩走廊提供物資的援助行動。以色列長達數月的封鎖，使飽受戰火摧殘的當地面臨嚴重物資短缺。
法新社報導，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）表示：「正如我們所一再聲明，這項特定的分配（物資）計畫不符合我們的基本原則，包括公正、中立和獨立原則，因此我們不會參與。」
美國國務院上週指出，非政府組織「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）很快就會宣布援助加薩走廊（Gaza Strip）的計畫。此舉實際上將把聯合國邊緣化。
以色列對加薩走廊實施封鎖超過兩個月，聯合國機構和其他人道主義團體警告，240萬巴勒斯坦人的燃料和藥品供應日益減少。
但以色列否認人道危機正在發生的說法，並矢言對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）加強施壓。
儘管瑞士一份名單顯示，加薩人道主義基金會在今年2月成立，外界對這個新組織所知甚少。
瑞士「時代報」（Le Temps）先前報導，該基金會計劃雇用「傭兵」以進行援助物資分發工作，引起國際特赦組織（Amnesty International）瑞士分會警覺。
哈克強調，聯合國已有「非常棒」的計畫準備就緒，「一旦我們獲准展開工作，就能立即實施」。
他重申，聯合國的卡車隨時可以出發，他們有超過17萬1000公噸的糧食及其他救命物資，一旦以色列放行就能出發前往加薩走廊。
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