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美以援助加薩計畫挨轟 美國務卿：對替代援助方案持開放態度

中央社／ 土耳其安塔利亞15日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐今天表示，他對任何提供新援助的構想持開放態度，並對加薩走廊人道主義情況表達憂心。 路透
美國國務卿魯比歐今天表示，他對任何提供新援助的構想持開放態度，並對加薩走廊人道主義情況表達憂心。 路透

針對美國以色列支持的援助加薩計畫遭受嚴厲批評，美國國務卿魯比歐今天表示，他對任何提供新援助的構想持開放態度，並對加薩走廊人道主義情況表達憂心。

美國支持的加薩人道主義基金會（GazaHumanitarian Foundation）昨天表示，將從5月底開始在巴勒斯坦發放人道救援物資，計劃於最初90天內提供近3億份餐點。

不過，外界對於自2月以來總部設在瑞士日內瓦（Geneva）的這個基金會所知有限。

以色列已切斷對加薩走廊（Gaza Strip）的糧食和其他人道物資供應超過2個月。

針對加薩面臨饑荒和糧食危機，魯比歐（Marco Rubio）在土耳其安塔利亞（Antalya）接受媒體訪問時說：「我們對那裡（加薩）的人道主義情況深感憂心。我聽到對這項（援助）計畫的批評。如果有人能提出更好的方案，我們對此抱持開放態度。我們支持所有能取得的援助，不會讓哈瑪斯（Hamas）從人民手中偷走走。」

魯比歐也說，他已和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話討論加薩局勢；目前美國總統川普（Donald Trump）正在造訪中東地區。

尼坦雅胡矢言展開新一輪攻勢，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯。哈瑪斯在2023年10月7日對以色列發動該國史上最致命的攻擊，隨後引發加薩戰爭。

魯比歐強調，美國與尼坦雅胡都希望消滅哈瑪斯。

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