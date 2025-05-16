歐中關係緩和 中歐投資協定談判有望重啟？歐盟官員強硬回應

德國之聲中文網）據《南華早報》報導，歐盟駐華代表團貿易與投資處處長漢諾寧（Marjut Hannonen）近日在北京舉辦的一場紀念中歐建交50周年論壇上就中歐貿易關系發表講話時表示，歐方目前無意重啟有關《歐中投資協定》（CAI）的談判，「目前沒有這方面的打算」。

2021年3月，歐盟、英國、加拿大和美國因中國在新疆侵犯人權問題對中國官員實施協調制裁後，北京隨即采取了一系列反制措施。此後，歐洲議會凍結了《歐中投資協定》的審批程序。

《南華早報》報導稱，包括前駐歐盟大使傅聰在內的中國官員們一直在游說，要求歐盟就陷入僵局的《中歐全面投資協定》重新舉行談判。

最近，歐盟與北京的關係出現了一些緩和的跡象。4月底，中國解除了對5名歐洲議會議員及其人權小組委員會的制裁，這引發了外界猜測北京方面希望重啟該協議的談判。

歐盟駐華代表團貿易與投資處處長漢諾寧在論壇上表示：「我們與中國之間有很多問題需要解決。我們應該專注於解決這些問題，並將精力投入其中。」

她表示，中歐經濟關係中仍有亮點，例如服務業，但重大挑戰依然存在，包括北京對國內企業的巨額補貼以及將其貿易政策「武器化」。

她還批評中國產能過剩的問題非常嚴重，「正在加劇，規模龐大，並且波及各個行業」。

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