烏克蘭F-16戰機墜落！飛行員彈射逃生 烏空軍：與俄軍攻擊無關

烏克蘭空軍在聲明中說，一架F-16戰機今天上午因飛行中突發事件墜落，飛行員成功彈射逃生。

路透社報導，烏克蘭空軍在通訊平台Telegram上表示：「根據初步資料…機上出現異常狀況。飛行員將飛機駛離聚落後，成功彈射逃生。」

烏克蘭空軍表示飛行員平安無恙。

烏克蘭空軍指出，這起墜機事件看來與俄軍攻擊無關，相關單位已展開調查釐清事故經過。

這起墜機事件是自去年烏克蘭在美國前總統拜登政府批准的軍援計畫下開始接收盟邦提供的F-16戰機以來，第2起與F-16相關的事故。

去年8月一架F-16在抵禦俄羅斯大規模空襲時墜毀，飛行員不幸喪生。