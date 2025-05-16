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加薩遇襲120死 哈瑪斯：人道救援是談判最低要求

中央社／ 巴勒斯坦自治區15日綜合外電報導

加薩民防組織表示，以色列從今晨開始的空襲，造成當地120人喪生。而巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯堅稱，重啟當地的人道救援是談判的「最低要求」。

法新社報導，援助加薩走廊（Gaza Strip）的物資從3月2日就被切斷，而以色列宣稱盼藉此迫使哈瑪斯（Hamas）讓步。然而哈瑪斯今天堅稱，恢復對這片被戰事蹂躪地區的人道救援是談判的「最低要求」。

美國總統川普訪問卡達時，提議美國「接管」加薩並把當地變成「自由區」（freedom zone）。他這番言論一出後幾個小時，哈瑪斯就警告加薩走廊是「非賣品」。

以色列在3月18日重啟軍事行動，結束自1月中旬以來大體停火的狀態，而以色列在這之前就已封鎖加薩走廊的援助。

而聯合國（UN）的機構這幾週以來已警告，加薩走廊所有的物資補給，從糧食、乾淨的水、燃料到藥品，正在創新低。

世界衛生組織（WHO）表示，以色列13日發動攻擊後，導致加薩走廊最後一間治療癌症與心臟病的醫院「嚴重受損且無法進入」，因此已停止運作。

聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）指控以色列「正在扼殺僅存的人性」。

美國支持的非政府組織加薩人道主義基金會（TheGaza Humanitarian Foundation）表示，與以色列官員會晤後，這個組織本月起將在加薩走廊發放人道救援物資。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

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