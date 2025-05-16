曼谷塌樓案 泰國法院發出17人逮捕令、先前已捕中鐵十局分公司總經理

今年3月28日的緬甸大震，竟讓遠在泰國曼谷興建中的政府審計署總部大樓，成為當地唯一被震到「垂直式崩塌」的建築，至今尋獲89具遺體，仍有7人下落不明。泰媒報導，泰國刑事法院14日因應此事，向參與大樓設計、監督和施工的17名公司董事和工程師發出逮捕令。

該棟大樓興建工程，由泰國最大建築公司「義大利-泰國發展公司」（ITD）與大陸中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

星島頭條16日指，上述17人逮捕令中，警方只公布其中1人的身分，即ITD前董事長本猜（Premchai Karnasuta）。他是泰國建築業大亨，曾在2021年因無證持有槍支、協助偷獵保護動物等罪名，獲判監禁16個月。

另外，泰國當局調查後，發現大樓設計不符合規定，電梯井結構有缺陷，混凝土、鋼筋測試亦不合格；泰國法院14日向涉事承建商、參與大樓設計監督及施工的17人發出逮捕令。

4月19日，泰國特別調查局（DSI）以涉嫌違反《外國商業法》，拘捕1名參與興建大樓的大陸國企中鐵十局泰國分公司總經理張傳令。

星媒聯合早報稱，初步調查顯示，中鐵十局涉嫌讓3名泰國人當掛名股東，規避外資企業持股限制。據查這3人共持有中鐵十局泰國分公司51%股權、其餘49%股權由張傳令持有。這也是泰國當局准許外國公司持股的上限。

星島頭條5月7日指，泰國特別調查局人員發現，大樓的監工文件，疑有多達30名工程師的簽名為偽冒。當局準備將涉案的張傳令，及3名疑似掛名股東的泰國代理人移送檢方。調查人員也懷疑，施工方可能非法更改建築設計，使用不合格的材料以降低成本。