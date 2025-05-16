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大阪世博以色列國家日 警戒抗議不開放一般民眾

中央社／ 東京16日專電
大阪世博。歐新社
大阪世博。歐新社

2025年世界博覽會（大阪世博）15日舉行以色列國家日，在國家日大廳舉行儀式。然而，由於以色列持續對巴勒斯坦自治區和加薩走廊發動攻擊，以色列警戒抗議活動發生，僅邀請特定來賓出席，沒有開放一般民眾參加，成為極為罕見的非公開儀式。

讀賣新聞報導，以色列外交部長薩爾（GideonSaar）出席國家日並發言。他將北韓綁架日本人的行為，比擬巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）劫持以色列人質，稱這是兩國「共同的課題與威脅」，呼籲加強以色列與日本之間的合作關係。典禮結束後，由以色列知名樂團現場演出。

薩爾在典禮後參觀了以色列在世博共同館的展區，欣賞來自耶路薩冷、可追溯至約2000年前的古代建築石材，為了大阪世博特地空運來日本。他在參觀的時候，展區暫停開放來場民眾參觀，現場有警察與保全人員加強戒備。在會場外，也有手持巴勒斯坦國旗的抗議人士出現。

大阪世博設有「國家日」（National Day），由參展國家與地區輪流舉辦活動，各國元首與政府高層也會配合訪日，通常在這一天展區會對民眾開放，部分國家甚至會配合舉辦遊行等活動。

然而，這次活動應以色列方面要求，日本國際博覽會協會（世博協會）沒有事先對外公開資訊。

世博 以色列 日本

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