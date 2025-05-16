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報復屯墾孕婦遭槍殺 以軍擊斃5巴勒斯坦武裝分子

中央社／ 耶路撒冷/雷馬拉15日綜合外電報導

以色列軍隊今天在其占領的約旦河西岸擊斃5名巴勒斯坦武裝分子；此前數小時，1名屯墾者孕婦遭到槍殺。支持屯墾者的以色列強硬派領導人呼籲夷平巴勒斯坦城鎮。

路透社報導，以軍在聲明中表示，以軍動用肩射式飛彈，在雙方交火之際擊斃5名「恐怖分子」，另逮捕1人。

巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（IslamicJihad）的軍事側翼之後發布聲明，稱5名成員在約旦河西岸北部塔蒙鎮（Tamoun）與包圍他們住家的以軍發生衝突後喪命。

巴勒斯坦塔蒙鎮距離以色列屯墾區布魯欣（Brukhin）約35公里，大腹便便的孕婦蓋茲（TzeelaGez）昨晚在這附近被槍殺，引發以色列領導人猛烈撻伐。

以色列媒體報導，蓋茲當時和丈夫正前往醫院準備生產，卻在布魯欣附近遭槍擊，送醫後不治，嬰兒則經剖腹誕生，狀況穩定；蓋茲的丈夫受到輕傷。

作為報復，以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）說，應該摧毀布魯金（Bruqin）和札維耶（az-Zawiya）等附近的巴勒斯坦城鎮，就像摧毀加薩（Gaza）城市一般。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他希望安全部隊迅速找到殺害蓋茲的人；以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）則向遺屬表達哀悼之意。

自以色列軍方今年1月在約旦河西岸哲寧市（Jenin）發動根除武裝分子的軍事行動以來，已殺死數十名巴勒斯坦人並摧毀許多住家。死者包括巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和其他組織成員，也包括婦幼等平民百姓。

以色列 巴勒斯坦 約旦

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