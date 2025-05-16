【專家之眼】他是所有總統的照妖鏡-後天下之樂而樂

言行一致，一般人都難，何況是擁有無上權力和光環的一國總統。而有這麼一個人，就是這樣的一個人，他在5月13日過世了。對於這一個人，有很多褒揚，但是，我以為巴西現任總統魯拉(Lula)說得最好，他說：「他捍衛民主，從未停止追求社會正義和消除不平等，他的偉大超越烏拉圭的國界和他的總統任期」。這個人就是被暗殺6次，被獨裁政權關了14年，74歲當選總統，用5年時間改變烏拉圭的穆西卡（Jose Mujica）。

當總統，出行當然有陣仗，而且陣仗通常很嚇人：有好幾層的維安、有上天下地的保全，交通要管制，而穆西卡當總統，沒有前導車，身邊只配備兩名警察，根本不擔心被暗殺。

當總統，當然要配備鐵甲般的防彈座駕，可是穆西卡當總統，每天開著自己的一部老爺車上班，日子過得比一般公務員還寒酸。

當總統，薪水當然不低，退休金也不少。可是，2010年，穆西卡當總統時，把90%的薪水捐給國家社福專案，每月捐款達1.2萬美元，留給自己的只有700多美元。他說：「夠我用了，如果有這麼多同胞連這數目都賺不到，我怎能說不夠呢？」這就是范仲淹的情懷：後天下之樂而樂！卸任之後，他把所有的退休金全部捐出來。

當總統，當然要住富麗堂皇的官邸，要能一呼百應，可是，穆西卡沒住官邸，而是把官邸騰出來用於社會慈善，自己住在位於首都郊區的殘破農舍。

當總統，很多人的能力都比不上阿斗（儘管他們沒有自知之明），甚至把國家帶往錯誤的方向，使國家陷入萬劫不復的深淵，而穆西卡當總統的那五年，GDP成長率平均達4.876％，已經不算差了。

很多總統，都是言行不一，滿口仁義道德，而做的全是齷齪汙穢下流的勾當（，以為別人都不知道），而穆西卡從未受到過類似指控，他把改變國家視為己任，而且，做到了。在他的領導下，烏拉圭將墮胎、同性婚姻合法化，並於2013年成為全球第一個允許使用娛樂性大麻的國家。

在被獨裁政權關押期間，他飽受酷刑，每天吃剩飯和餿菜，差點死在地牢裡。後來，他當上總統，他說：「我不怨恨那些曾經刑求我的人。當總統，我致力於不利用總統職權迫害任何人。有些人認為我好像對過往心不在焉，但其實我只是沒有困在過去」。

穆西卡致力於朝野合作，重塑烏拉圭新的政治風貌，讓人民重新燃起對民主制度的希望。他說：「帶著仇恨從政是一件邪惡的事，人民一分為二，彼此對立的國家，根本無法運轉」，這就是范仲淹的情懷：先天下之憂而憂！

英國歷史學家艾克頓（Lord Acton）說過：「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。」穆西卡卻說：「權力不會改變人，只會揭示他們的真實本性。」誰說得對呢？當然是穆西卡。權力把一個人的本性揭露出來。沒有權力，誰都可以偽裝成君子，一旦有了權力，狐狸尾巴就必然露出來了。