川普海灣行終站 阿聯盼與美攜手實現區域和平

美國總統川普的海灣國家之行，最後一站抵達阿拉伯聯合大公國。阿聯總統穆罕默德今天在首都阿布達比（Abu Dhabi）向川普表示，渴望繼續與美國合作，實現區域的和平與穩定。

路透社報導，川普在訪問沙烏地阿拉伯與卡達之後，今天走訪阿布達比，這是他海灣國家之行的最後一站，他也會見了阿聯總統穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al Nahyan）。

穆罕默德向川普表示，自川普上任以來，兩國之間的長期安全盟友關係「如飛躍般成長」。穆罕默德補充說，希望擴大與美國之間的友誼，俾使兩國受益。

阿聯3月承諾在美國實施一項為期10年、總額1.4兆美元的投資框架。

知情人士指出，阿聯與美國敲定的技術框架協議預計今天稍晚簽署，此協議能讓阿布達比自美國獲得更多先進的人工智慧（AI）晶片。