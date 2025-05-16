川普海灣行終站 阿聯盼與美攜手實現區域和平

中央社／ 杜拜15日綜合外電報導

美國總統川普的海灣國家之行，最後一站抵達阿拉伯聯合大公國。阿聯總統穆罕默德今天在首都阿布達比（Abu Dhabi）向川普表示，渴望繼續與美國合作，實現區域的和平與穩定。

路透社報導，川普在訪問沙烏地阿拉伯與卡達之後，今天走訪阿布達比，這是他海灣國家之行的最後一站，他也會見了阿聯總統穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al Nahyan）。

穆罕默德向川普表示，自川普上任以來，兩國之間的長期安全盟友關係「如飛躍般成長」。穆罕默德補充說，希望擴大與美國之間的友誼，俾使兩國受益。

阿聯3月承諾在美國實施一項為期10年、總額1.4兆美元的投資框架。

知情人士指出，阿聯與美國敲定的技術框架協議預計今天稍晚簽署，此協議能讓阿布達比自美國獲得更多先進的人工智慧（AI）晶片。

川普 穆罕默德 美國

延伸閱讀

川普承諾大賣晶片 海灣或成全球第三大AI中心

為和平前往土耳其？俄烏談判將登場 川普「語帶保留」

加薩走廊將成美國其中一州？川普：應接管建立「自由區」

曾拋會談可能性...普亭缺席土耳其談判 川普嘴硬：本就不指望

相關新聞

美總統罕見造訪清真寺 川普脫鞋入內 讚嘆伊斯蘭文化

川普（Donald Trump）總統15日脫下皮鞋，進入阿拉伯聯合大公國最大的清真寺參觀，成為罕見造訪海外穆斯林禮拜場所...

伊朗承諾不造核武 川普：美伊核協議接近達成

伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問夏卡尼十四日告訴美國ＮＢＣ新聞，伊朗準備與美國總統川普簽署附帶特定條件的核子協議，以換取解除...

川普訪中東之際 以色列加強轟炸加薩走廊

美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，ＢＢＣ報導，加薩當地衛生機關表示，以軍十五日對加薩走廊各地發動空襲，造成至...

以色列又空襲！加薩民防曝數據：已增至逾百死

加薩走廊民防局通報說，以色列今天空襲遭到封鎖的加薩走廊，迄今造成逾100人喪生。美國支持的加薩人道基金會表示，打算本月底...

川普承諾大賣晶片 海灣或成全球第三大AI中心

美國總統川普周四（5月15日）表示，卡達將在未來幾年內投資100億美元，用於該國首都多哈西南部的烏代德空軍基地。這是美國在中東地區最大的軍事設施。．．．

川普中東行訪視美軍 曝卡達將投資空軍基地百億美元

美國總統川普今天在波斯灣之行第2站的卡達訪視烏代德空軍基地，他向美軍發表談話時指出，卡達將對這座基地投資100億美元。川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。