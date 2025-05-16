首位美籍教宗就職 華府派范斯與盧比歐出席

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國白宮今天表示，副總統范斯（JD Vance）將率領美國代表團參加首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職彌撒。

法新社報導，范斯於2019年皈依天主教，他的印度教妻子烏沙．范斯（Usha Vance）與同為天主教徒的國務卿盧比歐（Marco Rubio），均將出席18日於梵蒂岡舉行的儀式。

教宗良十四世在升任教宗前曾批評美國總統川普（Donald Trump）政府在移民問題的強硬言論與作法。

儘管如此，川普與范斯還是對一名美國人當選教宗表示歡迎。

范斯在良十四世升任教宗後於社群媒體X上表示，「恭喜良十四世當選成為首位美國籍教宗！我相信數以百萬計美國天主教徒與其他基督徒，都會為他成功領導教會祈禱。願天主保佑他！」

教宗 美國 范斯

延伸閱讀

不管印巴？范斯稱戰爭爆發與美無關 美官員聚焦「殲-10與PL-15」

新教宗銀髮e族不怕談政治 曾發文指正美副總統

尷尬！川普剛喊「無比榮耀」 美籍新教宗遭爆曾轉發反川貼文

歐盟主席：烏克蘭入盟是最強安全保證 挺烏採「豪豬戰略」

相關新聞

伊朗承諾不造核武 川普：美伊核協議接近達成

伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問夏卡尼十四日告訴美國ＮＢＣ新聞，伊朗準備與美國總統川普簽署附帶特定條件的核子協議，以換取解除...

川普訪中東之際 以色列加強轟炸加薩走廊

美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，ＢＢＣ報導，加薩當地衛生機關表示，以軍十五日對加薩走廊各地發動空襲，造成至...

以色列又空襲！加薩民防曝數據：已增至逾百死

加薩走廊民防局通報說，以色列今天空襲遭到封鎖的加薩走廊，迄今造成逾100人喪生。美國支持的加薩人道基金會表示，打算本月底...

川普承諾大賣晶片 海灣或成全球第三大AI中心

美國總統川普周四（5月15日）表示，卡達將在未來幾年內投資100億美元，用於該國首都多哈西南部的烏代德空軍基地。這是美國在中東地區最大的軍事設施。．．．

川普中東行訪視美軍 曝卡達將投資空軍基地百億美元

美國總統川普今天在波斯灣之行第2站的卡達訪視烏代德空軍基地，他向美軍發表談話時指出，卡達將對這座基地投資100億美元。川...

美國伊朗核談判 川普曝「接近達成協議」

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，一項將會避免伊朗核設施遭受軍事襲擊的協議「接近達成」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。