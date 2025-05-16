美國促北約提高軍費到占GDP5% 比利時帶頭反對

中央社／ 布魯塞爾15日專電

北約秘書長呂特今天在土耳其召開的非正式外長會議表示，6月召開的盟國高峰會核心成果將是再提高盟國軍費支出目標。美國政府多次提出國防預算占GDP比重應從目前2%升至5%，但比利時表示將串連反對。

北大西洋公約組織（NATO）將在6月下旬於荷蘭海牙召開年度高峰會，今天盟國外長先在土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）非正式討論相關議題。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）重申當前北約各國同意國防支出占GDP（國內生產毛額）2%的承諾「明顯不夠」，提高軍費將是高峰會「可交付的核心成果」，也會是未來幾年盟國投入的關鍵領域，他稱此為「海牙投資計畫」。

美國總統川普和國務卿盧比歐（Marco Rubio）都提過北約盟國的國防支出應占GDP5%。美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）日前也告訴歐洲媒體「5%不只是個數字，而是安全所必需」，並說美國對於將此支出目標擴大到防衛相關領域持開放態度，例如基礎建設也可算入。

不過，比利時通訊社（Belga）轉述比利時外長佩瑞弗（Maxime Prévot）在廣播頻道受訪的說法，直言5%目標「太超過」，他將在今天北約會議上反對。

財政赤字高的比利時是最後一批宣布將使軍費占GDP2%的盟國之一。2月才上任的新內閣，已因限縮失業補助年限、減少提早退休福利等降低赤字的政策，引起工會數次罷工抗議。

佩瑞弗表示，比利時無法同意設定5%的未來目標，甚至3.5%在短期至中期內也不可能，2034年前達到2.5%目標對比利時來說較實際。但若峰會目標仍要超過2.5%，他則希望與西班牙、義大利等國聯手促成未來10到15年間再達標的時間表。

據荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）透露，呂特日前曾致函盟國提出5%目標。不過呂特今天在外長會後的記者會上不願就具體數字表態，只強調他有信心在海牙達成一個具企圖心的國防支出目標，並說將會有可靠的達標路徑計畫。

據呂特指出，今年伊始，北約仍有8個盟國未達2014年設定的2%目標，後來西班牙、比利時、義大利都承諾今年內達標，盧森堡、斯洛維尼亞也在上周承諾趕上這個其實已顯過時的目標。

北約 比利時

延伸閱讀

荷蘭總理：北約秘書長擬要求2032年軍費增至GDP 5%

「戰爭貴在神速」陸媒評俄烏戰事點3大鐵律 專家：俄戰略失誤代價大

川普100天／俄國增兵芬蘭邊境 似準備與北約開戰

耐心已盡！傳川普上周已向幕僚表態：俄烏談判卡關不如撤手

相關新聞

伊朗承諾不造核武 川普：美伊核協議接近達成

伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問夏卡尼十四日告訴美國ＮＢＣ新聞，伊朗準備與美國總統川普簽署附帶特定條件的核子協議，以換取解除...

川普訪中東之際 以色列加強轟炸加薩走廊

美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，ＢＢＣ報導，加薩當地衛生機關表示，以軍十五日對加薩走廊各地發動空襲，造成至...

以色列又空襲！加薩民防曝數據：已增至逾百死

加薩走廊民防局通報說，以色列今天空襲遭到封鎖的加薩走廊，迄今造成逾100人喪生。美國支持的加薩人道基金會表示，打算本月底...

川普承諾大賣晶片 海灣或成全球第三大AI中心

美國總統川普周四（5月15日）表示，卡達將在未來幾年內投資100億美元，用於該國首都多哈西南部的烏代德空軍基地。這是美國在中東地區最大的軍事設施。．．．

川普中東行訪視美軍 曝卡達將投資空軍基地百億美元

美國總統川普今天在波斯灣之行第2站的卡達訪視烏代德空軍基地，他向美軍發表談話時指出，卡達將對這座基地投資100億美元。川...

美國伊朗核談判 川普曝「接近達成協議」

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，一項將會避免伊朗核設施遭受軍事襲擊的協議「接近達成」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。