川普訪中東之際 以色列加強轟炸加薩走廊

美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，ＢＢＣ報導，加薩當地衛生機關表示，以軍十五日對加薩走廊各地發動空襲，造成至少一○三名巴勒斯坦人喪命。

醫護人員表示，包括婦孺在內多數死者都是在以色列對加薩北部賈巴利亞一帶住家進行空襲時喪命。

以軍十四日對加薩市多個地區民眾發布新的撤離命令，迫使數以千計巴勒斯坦人離開他們的避難場所。收到撤離警告的區域包含幾間學校和當地最大的西法醫院。目擊者和醫護人員表示，撤離命令發布後不久，以色列軍機便對加薩市內目標發動數輪空襲。

在空襲中痛失親人的莫克貝爾說：「我們看到屍塊，婦孺被殺害，還有嬰兒被殺死。」

以色列媒體援引安全官員說法報導指出，他們認為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯軍事領袖辛瓦和其他高階官員已在十三日的空襲中身亡。

以軍稱這波空襲目標是以軍所稱設於加薩南部城市汗尤尼斯歐洲醫院下方的指揮碉堡。

巴勒斯坦人希望川普此行訪問中東，能夠施壓以色列減少暴力。

哈瑪斯十二日釋放已知最後一名在押的美國人質亞歷山大。哈瑪斯表示，以軍持續攻擊顯示，以色列總理內唐亞胡想要「升高侵略和對平民的屠殺，以破壞停火努力」。

根據以色列統計，哈瑪斯二○二三年十月七日帶頭攻擊以色列南部社區，造成約一千二百人喪命、二五一人被扣押在加薩作為人質，以色列隨後出於報復入侵加薩。

根據加薩當地衛生官員說法，以色列的軍事行動已殺害逾五萬二千九百名巴勒斯坦人。援助團體和國際機構表示，以軍行動已迫使加薩瀕臨饑荒邊緣。