伊朗承諾不造核武 川普：美伊核協議接近達成

伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問夏卡尼十四日告訴美國ＮＢＣ新聞，伊朗準備與美國總統川普簽署附帶特定條件的核子協議，以換取解除經濟制裁。川普十五日也表示，一項將避免伊朗核設施遭受軍事襲擊的協議「接近達成」。

夏卡尼說，伊朗將承諾絕不製造核武，銷毀可武器化的高濃縮鈾庫存，同意只將鈾濃縮至民用所需的較低濃度，並允許國際檢查員監督，交換立即解除所有對伊朗的經濟制裁。

當記者問及，如果這些條件得到滿足，伊朗是否會同意今天就簽署協議時，夏卡尼答稱，「是的」。

ＮＢＣ指出，伊朗最高領袖對所有國安事務握有最終決定權，而夏卡尼的談話似乎是哈米尼核心圈對伊朗期望與美國達成協議的最明確公開聲明。

夏卡尼說，「如果美國人言行一致，我們肯定能建立更好的關係」。

紐約時報報導，伊朗官員透露，伊朗提議建立一個由區域阿拉伯國家和美國投資參與的聯合核濃縮項目，作為美國要求伊朗放棄核計畫的替代方案。伊朗外交部長阿拉奇與美國特使威科夫日前在阿曼會談時提出這個想法。

伊朗提議包括建立一個三國核子聯盟，成員可能是沙烏地阿拉伯與阿聯。伊朗將把鈾濃縮至低於武器級濃度，然後運往其他阿拉伯國家供民用，且伊朗可能容許美國監督參與。

阿拉奇在與美方會談前訪問了沙烏地阿拉伯，會後立即前往阿聯。目前還不清楚沙國和阿聯是否有興趣參與這項伊朗核子計畫。但兩國先前都表示希望建立民用核子計畫，並期盼伊朗和美國達成協議，以避免區域戰爭。

以色列一直憂心伊朗取得核武，威脅要動武摧毀伊朗核設施。伊朗的底線則是絕不關閉其核子計畫。

正出訪中東的川普在沙國發表演講時，威脅德黑蘭若不接受限制核子計畫的協議，將實施制裁。但川普十五日在波斯灣之行第二站卡達指出：「我們不會在伊朗製造放射落塵。我認為我們可能接近達成一項協議，沒有這麼做的必要。」