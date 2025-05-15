以色列又空襲！加薩民防曝數據：已增至逾百死

加薩走廊民防局通報說，以色列今天空襲遭到封鎖的加薩走廊，迄今造成逾100人喪生。美國支持的加薩人道基金會表示，打算本月底開始在加薩發放人道援助物資。

法新社報導，在被占領的約旦河西岸，空襲持續進行中，道路也被封鎖。今天稍早以色列軍方首長矢言找出發動攻擊導致一名以國孕婦喪生的兇手。

加薩走廊民防局（Gaza civil defence agency）已更新稍早提供的死亡數50人。民防局發言人巴薩（Mahmud Basal）表示，從今天日出到目前為止，已有103人在以色列的轟炸行動中喪生。

來自加薩北部的43歲巴勒斯坦民眾塞爾哈（AmirSelha）表示，「以色列徹夜進行密集轟炸。戰車砲彈徹夜持續轟炸，整個地區擠滿人和帳棚」。

美國支持的「加薩人道基金會」（GazaHumanitarian Foundation）表示，他們與以色列官員商談後，預計本月開始在加薩提供人道援助物資。

該基金會表示，已要求以色列確保加薩北部的物資發送據點安全無虞，且以方已同意這麼做。