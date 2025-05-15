川普承諾大賣晶片 海灣或成全球第三大AI中心

（德國之聲中文網）美國總統川普周四（5月15日）表示，卡達將在未來幾年內投資100億美元，用於該國首都多哈西南部的烏代德空軍基地。這是美國在中東地區最大的軍事設施。

在此行訪問海灣地區期間，川普在該基地向美軍士兵發表講話時還表示，卡達周三簽署的國防採購協議總額達420億美元。

川普接下來前往阿拉伯聯合大公國。該國領導人希望獲得美國的協助，使這個富裕的海灣國家成為全球人工智慧領域的領導者之一。

據路透社周三報道，美國已與阿聯酋達成初步協議，允許其從今年起每年進口50萬枚輝達（Nvidia）最先進的人工智慧晶片。

這一協議將有助於阿聯酋建設用於開發人工智慧模型的數據中心。然而，有消息人士指出，該協議在美國政府內部引發了國家安全擔憂，相關條款可能仍會發生變化。

敦促敘利亞與以色列建交

川普此次為期四天的海灣之行簽署了一系列商業協議，包括卡達航空訂購多達210架波音寬體飛機（價值960億美元）、沙烏地阿拉伯承諾向美國投資6000億美元，以及向沙烏地銷售價值1420億美元的美國武器。

此行也帶來了密集的外交活動。周二，川普出人意料地宣布美國將取消對敘利亞的長期制裁，並隨即會見了敘利亞臨時總統艾哈邁德·沙拉阿（Ahmed al-Sharaa）。

他敦促沙烏地阿拉伯與敘利亞長期以來的敵人以色列建立關系。

在阿布扎比，川普將會見阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）及其他領導人。

拜登政府曾對晶片出口嚴格監管

人工智慧預計將成為川普此行最後一站的重點議題。

前總統拜登執政期間，對美國人工智慧晶片出口實施了嚴格監管，特別是針對中東等地區。拜登政府擔心這些高價值晶片可能被轉運至大陸，增強北京的軍事力量。

改善與部分海灣國家的關系是川普政府的重要目標之一。如果海灣國家特別是阿聯酋的晶片采購協議全部落實，該地區將成為繼美國和大陸之後的第三個人工智慧競爭中心。

川普曾表示可能順道前往土耳其，參與俄烏談判。但一名美國官員周三表示，他不會作此停留。

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